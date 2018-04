एक्टर KRK को पेट का कैंसर, सोशल मीडिया पर जारी की हेल्थ रिपोर्ट

अपने बयानों और पोस्ट के कारण चर्चा में रहने वाले अभिनेता कमाल राशिद खान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कमाल राशिद खान को पेट का कैंसर हो गया है और वह तीसरे स्टेज पर है। इस बात की जानकारी खुद कमाल खान ने एक प्रेस रिलीज कर के दी है। प्रेस रिलीज में कमाल खान ने भावुक कर देने वाली कुछ बातें भी लिखी हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वह एक या दो साल जी पाएं। इसके साथ ही इस बात का खुलासा भी किया है वह जिंदगी में किन चीजों का हासिल करना चाहते थे।

कमाल खान पिछले कुछ दिनों से लाइमलाइट से दूर हैं। उनके किसी प्रोजेक्ट में बिजी होने की खबर भी नहीं है। कमाल ने प्रेस रिलीज में लिखा है कि इस बात की पुष्टि हुई है कि मुझे पेट में कैंसर है और यह तीसरे स्टेज में है। हो सकता है, मैं एक या दो साल ही जी पाऊं। अब मैं उन लोगों का मनोरंजन नहीं कर सकता जो मुझे यह महसूस करा रहे हैं कि मैं जल्द ही मरने वाला हूं। मैं किसी की सहानुभूति लेकर एक दिन भी जीवित रहना नहीं चाहता। मैं उन लोगों की तारीफ करता हूं जो फिर भी मुझे गाली देना बंद नहीं करेंगे, मुझसे नफरत करेंगे या फिर प्यार करेंगे पहले जैसा ही आम इंसान की तरह। मैं केवल अपनी दो इच्छाओं के लिए दुखी हूं।

This is press release of #KRK about his health. pic.twitter.com/0UlscVD4wq

— KRKBOXOFFICE (@KRKBoxOffice) April 3, 2018