टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर देशवासी नाज कर रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी खिलाड़ियों का खूब उत्साह बढ़ाते दिखे। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर केआरके उर्फ कमाल आर खान ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ वक्त पहले तो मोदी सरकार ने खेलों का बजट कम कर दिया था और अब मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं।

तंज कसते हुए केआरके ने अपने पोस्ट में कहा- ‘अभी कुछ महीने पहले ही मोदी सरकार ने खेल बजट में 231 करोड़ रुपये की कटौती की थी। लेकिन आजकल मोदी जी सभी खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और मीडिया को प्रचार के लिए इसे रिलीज करने के लिए दे रहे हैं!’

अपनी अगली पोस्ट में और देशों के पीएम से पीएम मोदी की तुलना करते हुए केआरके ने कहा- ‘अमेरिका ने 39 स्वर्ण पदक जीते, चीन ने 38 स्वर्ण पदक जीते, जापान ने 27 स्वर्ण पदक जीते और यूके ने ओलंपिक में 22 स्वर्ण पदक जीते। लेकिन इनमें से किसी भी देश के पीएम ने उन पदकों का श्रेय लेने के लिए कोई प्रचार नहीं किया। क्योंकि वे प्रचार करने के बजाय अपने देश के लिए काम करते हैं।’

See here! Our PM Modi ji is working so hard to achieve minus 23.9% GDP growth, hundreds of Covid deaths because of no Oxygen and Ventilators, Petrol at ₹111 and many more great works. pic.twitter.com/7K2Uk69ejY

