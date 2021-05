PM Narendra Modi: देश में कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और जिलों के अधिकारियों से बातचीत की। मंगलवार को जब पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों और डीएम से जिलों व राज्यों को कोरोना से बचाने की बात कर रहे थे तब उनसे एक बड़ी चूक हो गई। इसी बात का अब सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की जुबान फिसलने का वीडियो शेयर कर बॉलीवुड एक्टर केआरके ने भी चुटकी ली है।

केआरके ने पीएम मोदी के इस वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा- ‘पीएम मोदी जी ने कहा कि हम सभी को अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। जिससे कि तेजी से पॉजिटिव कोरोना केस बढ़ें।’ वीडियो में पीएम मोदी कहते सुनाई देते हैं- ‘एक एक गांव को कोरोना से बचाना है। इस मंत्र को लेकर आप आगे बढ़ें। तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े। इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफला की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़ें।’

केआरके के इस पोस्ट को देख कर ढेरों लोंगो के रिएक्शन सामने आने शुरू हो गए। इस वीडियो को देख मृगांक नाम के यूजर ने लिखा- ‘आज मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। मीटिंग में live भाषण दिया। उस दिन केजरीवाल ने जब अपनी बात मीटिंग में लाइव रखी थी तो मोदी जी को प्रोटोकॉल याद आ रहा था।’

एक यूजर ने पीएम मोदी की तरफदारी कर कहा- कोई बात नहीं ये ह्यूमन नेचर है। ऐसा हो जाता है कई बार। इतनी बड़ी बात नहीं है।

PM Modi Ji said that we all should try our best, Jisse Teji Se Positive Corona cases Badhe! pic.twitter.com/AYvvlCH2CZ

— KRK (@kamaalrkhan) May 18, 2021