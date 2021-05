बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamal R Khan) उर्फ केआरके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तुलना पूर्व पीएम मनमोहन सिंह (Former PM Dr.Manmohan Singh) से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए वह अपने पोस्ट में शिक्षा का महत्व बताते नजर आए। केआरके ने अपने पोस्ट में कहा- ‘यही एक बहुत बड़ा अंतर है पीएम मोदी जी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी में। इससे ये भी पता चलता है कि शिक्षा का क्या महत्व है।’

केआरके के इस पोस्ट पर ढेरों लोगों के रिएक्शन सामने आने लगे। जयराम नाम के एक यूजर ने कहा- और 10 साल बाद हुआ सत्यानाश, और 10 साल बाद होगा विनाश। पर ये सिस्टम चलता रहेगा। आशीष अग्रवाल नाम के शख्कस ने कहा- साल 2020 तक इकनॉमी में समृद्धि रही है। इसके बाद कोरोना का आगमन हुआ। प्लीज चेक करो कि यूके, यूएस और बाकी कंट्रीज कितना स्ट्रगल कर रही हैं। ये ‘एक्ट ऑफ गॉड ‘ है। पर वही एमएमएस बिना किसी आपदा के सकल घरेलू उत्पाद को 4 से खींच कर 7+ पर लाएं।

प्रदीप नाम के यूजर ने लिखा- 10 साल पहले corona था क्या? जो कंपेयर कर रहे हो? और हां 10 साल पहले स्कैम स्कैम और बस स्कैम सुनने को मिलता था, आज सुना कोई स्कैम? और अगर इतना विकास हुआ था कांग्रेस राज में तो आज कंडीशन ये क्यों है? कि विदेश से सामान मांगना पड़ता है?

सोनप्रा नाम के यूजर ने लिखा- हालत देश की काफ़ी ख़राब है।

This is the only difference between PM Manmohan Singh Ji and PM Modi Ji. Isse Ye Bhi Pata Chalta Hai Ki education Ka Kya importance Hai! pic.twitter.com/LZWdUa5c7p

— KRK (@kamaalrkhan) May 18, 2021