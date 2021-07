मोदी जी फिर देश को कर रहे गुमराह- कोरोना का नाम लेकर बॉलीवुड एक्टर ने लगाया आरोप

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन अपने विचार खुलकर प्लैटफॉर्म पर रखने वाले केआरके ने ट्विटर पर एक और पोस्ट किया है। अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कमाल आर खान कहते हैं कि मोदी जी फिर देश को गुमराह कर रहे हैं।

कोरोना को लेकर बोलते हुए कमाल आर खान ने कहा कि पीएम मोदी कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जो कर रहे थे दोबारा वही कर रहे हैं। केआरके ने अपने पोस्ट में कहा- ‘जैसे कोरोना की दूसरी वेव के दौरान किया गया था वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी फिर से देश को गुमराह कर रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, अगर लोग विशेष ध्यान रखेंगे तो! अरे यूके नहीं रोक पाया तीसरी वेव तो मोदी जी कैसे रोकेंगे?’

कमाल आर खान के पोस्ट को देख कर ढेरों लोगों के रिएक्शन सामने आने लगे। भावेश कुमार नाम के एक यूजर ने कहा- ‘इतनी वैक्सीनेशन तो यूएस ने भी नहीं की फिर भी भारत ने ये कर दिखाया ना? यूके क्या है फिर?’

PM #Modi ji is again misleading the people like he did before second wave of Corona. Now he is saying that 3rd #Corona wave won’t come if people will be careful. If #UK is not able to stop 3rd wave then how will Modi Ji stop?

— KRK (@kamaalrkhan) July 13, 2021