बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट पोस्ट किए हैं जिनमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर निशाना साधते दिख रहे हैं। इस दौरान एक्टर केआरके पीएम मोदी के विदेशी दौरे से लेकर एयरक्राफ्ट तक का खर्च गिनाते हुए उन्हें कोसते नजर आत हैं। वहीं वह कहते हैं कि कोरोना काल में देश की हालत ऐसी हो गई है कि लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही है।

कमाल आर खान ने अपने पोस्ट में कहा- ‘मोदी जी ने कितना खर्च किया- पटेल स्टेच्यू में 3000 करोड़, कुंभ मेले में 15000 करोड़, सेंट्रल विस्ता में 20,000 करोड़, पीएम एयरक्राफ्ट में 8050 करोड़, बीजेपी दिल्ली ऑफिस में 700 करोड़, नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़, सालाना पीएम सिक्योरिटी पर 591 करोड़, पीएम फॉरेन ट्रिप पर 2000 करोड़। टोटल- 49,441 करोड़। लेकिन एक आम आदमी को ऑक्सीजन फ्री में नहीं मिल सकती।’

अपने अगले पोस्ट में केआरके बोले- इंडिया ने भूटान को दान में दिए-10,000 करोड़, Mangolia को 73,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरीशियस को 5000, नेपाल और अफ्रीकन कंट्रीज को 39,000 करोड़। टोटल-1,42,000 करोड़। कॉर्पोरेट का 5,55,000 करोड़ माफ किया। टोटल-6,97,000 करोड़। लेकिन गवर्नमेंट के पास लोगों के लिए फ्री वैक्सीन नहीं है।

Modi ji has spent!

Patel statue- 3000Cr!

Kumbh Mela- 15000Cr!

Central Vista- 20,000Cr!

PM’s aircraft- 8050Cr!

BJP Delhi office- 700Cr!

Namaste Trump- 100Cr!

PM security/year- 591Cr!

PM foreign trips- 2000Cr!

Total = ₹49,441Cr! But a common man can’t get free oxygen also!

— KRK (@kamaalrkhan) May 12, 2021