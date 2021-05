बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (KAMAL R KHAN) ने कोरोना संकट के बीच एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें ‘कंफ्यूज’ बताया। इतना ही नहीं केआरके ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा- देश को माफ कर दो। केआरके ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा- ‘मैं अपने पीएम मोदी जी को इतने सारे विश्व नेताओं को हराने के लिए बधाई देता हूं।’

दरअसल, कमाल आर खान ने कुछ स्क्रीन शॉट शेयर किए थे जिसमें 5 देशों के 5 लीडर्स का नाम कोरोना संकट को लेकर पेश किया गया था।केआरके के इन पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन आने शुरू हो गए।

केआरके ने अपने पहले पोस्ट में लिखा था- ‘पीएम मोदी जी इस धरती पर सबसे बड़े कन्फ्यूज शख्स हैं। एक दिन वह कहते हैं कि हमें वैक्सिनेशन बढ़ानी चाहिए। तो दूसरी तरफ वह कहते हैं कि हमें टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए न कि वैक्सिनेशन। क्योंकि हम कोरोना से लड़ने की शुरुआत कर चुके हैं वह भी बिना वैक्सीन के। सर देश को माफ कर दो।’

PM Modi ji is the most confused person on this planet. One day he says that we should increase vaccination. Other day he says that we should increase testing not vaccination because we started fight against Corona without vaccine only. Sir Desh Ko Maaf Kardo!

— KRK (@kamaalrkhan) May 19, 2021