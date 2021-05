देश में कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बेड की किल्लत से लेकर दवाओं तक के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर कमाल आर. खान (केआरके) ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक पोस्ट में पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल उठाए और एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड के तहत मिले वेंटिलेटर अस्पताल इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है।

एक्टर ने अपने पोस्ट में कहा- ‘कई अस्पतालों को #PMCaresFund से वेंटिलेटर मिल गए हैं, लेकिन कोई भी अस्पताल उन वेंटिलेटर का उपयोग नहीं कर रहा है। क्योंकि वे वेंटिलेटर काम के नहीं हैं। मोदी जी ने पिछले 7 सालों के दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वह पत्रकारों के सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करते।’

केआरके ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा- ‘आज बिहार पुलिस ने 35 साल पुराने मामले को लेकर पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। यह शक्ति का दुरुपयोग है। और मैं यह नहीं समझ पा रहा कि न्यायपालिका को इस तरह सत्ता के दुरुपयोग की अनुमति कैसे दी जा सकती है? इसे रोका जाना चाहिए, अन्यथा भारत में भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा।’

Many Hospitals have got ventilators from #PMCaresFund but no Hospital is using those ventilators. Because those ventilators are not functional. Report by #NDTV!

Modi ji has not done a single press conference during last 7Yrs coz he doesn’t like to reply to journalists questions.

