बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। एक्टर कहते हैं कि देश में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और यहां पीएम का लग्जरी बंगला बनना जरूरी है। एक्टर ने अपने पोस्ट पर गुस्साते हुए मोदी सरकार पर भड़ास निकाली है।

एक्टर ने इससे संबंधित दो पोस्ट किए जिसमें अपने पहले ट्वीट में केआरके ने लिखा- ‘अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री का नया आवास दिसंबर 2022 तक पूरा तैयार होने वाला है! इस नए आवास की कुल लागत लगभग 13500 Cr होगी! आज, सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया है, ये तब है जब लोग देश में ऑक्सीजन के बिना मर रहा है। कमाल है सही है! पीएम के पास तो लग्जरी घर होना ही चाहिए।’

केआरके ने अपने अगले पोस्ट में लिखा- ‘सभी को यह समझना चाहिए कि ऑक्सीजन के उत्पादन और वितरण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई भी राज्य सरकार ऑक्सीजन का आयात नहीं कर सकती है। इसलिए, अगर लोग बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं तो केंद्रीय सरकार इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार है।’

The Prime Minister’s new residence is scheduled to be completed by December 2022! Total Cost will be approx ₹13500Cr! Today, Govt has given go ahead for this project, when ppl are dying without oxygen. Fair enough! PM must have luxury house./p>— KRK (@kamaalrkhan) May 4, 2021