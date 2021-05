पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके ने चुटकी लेते हुए बीजेपी को नसीहत दी। अपने सुझाव में केआरके ने कहा कि बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में मिली करारी हार को स्वीकार कर लें। और ड्रामा बंद करें। केआरके यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों के दौरान बीजेपी ने लोगों को बांटने का काम किया है।

केआरके ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें पहले पोस्ट में एक्टर ने कहा- ‘प्लीज नोट #ममता बनर्जी पार्टी को लगभग 50% वोट मिले और WB के 15% मुस्लिम 50% भी नहीं दे पाए! इसलिए #BJP को ड्रामा करने के बजाय गरिमा के साथ हार को स्वीकार करना चाहिए।’

केआरके ने अपने अगले पोस्ट में लिखा- मैं कोई राजनेता नहीं हूं, न ही मैं पॉलिटिक्स में इंट्रस्टेड हूं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब बीजेपी लोगों को बेवकूफ बनाने की हर संभव कोशिश करती है। जब बीजेपी लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करती है! जब बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है, वो भी सिर्फ वोट्स के लिए। 7 सालों में बीजेपी ने जो काम किया भारतीय जनता पार्टी को अपने काम के आधार पर वोट मांगने चाहिए।

केआरके ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की बात की। केआरके ने लिखा- ‘महाराष्ट्र में सबसे अच्छी बात ये है कि महाराष्ट्र सीएमओ वास्तविकता को नकारते नहीं हैं। वह अपने लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। वह पत्रकारों को ईमानदारी से सुनते और जवाब देते हैं। वह झूठे वादे नहीं कर रहे हैं। वह यह महसूस कराते हैं कि अगर वह पर्याप्त नहीं है, फिर भी वह अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं।

केआरके के इन पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन भी सामने आने लगे। भाजपा पर बंटवारे का आरोप लगाने पर अमित रंजन नाम के एक यूजर ने केआरके को जवाब दिया- जब देश आजाद हुआ था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय क्या भाजपा ने हिंदू-मुस्लिम करवाया था? या जिन्ना ने करवाया था? 1 बार न 1857 की क्रांति से लेकर भारत की आजादी तक का इतिहास पढ़ो, शायद कुछ नया पता लगे।

Pls note #MamtaBannerjee party got approx 50% votes and 15% Muslims of WB can’t make 50%! So #BJP should accept the defeat with dignity instead of doing drama.

