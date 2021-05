कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के करीब 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के कारण रोजाना 3 हजार से ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। महामारी के बीच कई राज्यों में वैक्सीन की भी कमी हो रही है। इस अव्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान केंद्र सरकार पर बिफरे हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा, साथ ही कहा कि उनके पास वैक्सीन के लिए पैसे नहीं हैं।

कमाल राशिद खान ने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, “पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के बेस्ट प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से वैक्सीन को विदेशों से खरीदने के लिए और उसका भुगतान करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार के पास लोगों को वैक्सीन देने के लिए पैसे नहीं हैं।”

कमाल राशिद खान ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “लेकिन केंद्र सरकार के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए फ्री वैक्सीन खरीदने और उन्हें दान करने के लिए बहुत सारे पैसे हैं।” केंद्र सरकार को लेकर किया गया केआरके का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है।

Modi Sir Ji is best PM in the world. He asked state governments to buy #Vaccine directly from foreign countries & pay. Central government doesn’t have money to give #Vaccine to ppl. But central government is having money to buy and give free vaccine to Pakistan Bangladesh etc.

— KRK (@kamaalrkhan) May 12, 2021