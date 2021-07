पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दो दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर आई थीं। यहां रहते हुए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, साथ ही विपक्ष के कई बड़े नेताओं से भी मिलीं। उन्होंने कहा कि साल 2024 में भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक जुट होना होगा। वहीं ममता बनर्जी, भाजपा और कांग्रेस को लेकर हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कमाल राशिद खान ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर ममता बनर्जी ने पीएम बनने के सपने देखे तो 2024 में फिर बीजेपी जीतेगी।

कमाल राशिद खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। अपने ट्वीट में एक्टर ने यह भी कहा कि केवल भाजपा और कांग्रेस पार्टी ही देश में केंद्र सरकार चला सकती हैं। कमाल राशिद खान के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर ने भी खूब कमेंट किये।

कमाल राशिद खान ने अपने ट्वीट में लिखा, “केवल भाजपा और कांग्रेस ही केंद्र सरकार चला सकती हैं। ऐसे में सभी क्षेत्रीय पार्टियों को इन दोनों राजनीतिक दलों का ही समर्थन करना चाहिए। अगर ममता बनर्जी ने पीएम बनने के सपने देखे तो भाजपा 2024 में फिर जीत जाएगी। क्योंकि केआरके ऐसा कह रहा है।”

Only @BJP4India or @INCIndia can run Central government. So all other regional parties have to support these 2 parties only. If @MamataOfficial will dream to become PM then #BJP will win again in 2024 also. Because KRK says so.

— KRK (@kamaalrkhan) July 31, 2021