जंतर मंतर पर बीते कुछ दिनों पहले कथित रूप से मुस्लिम विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत छह लोगों को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। हालांकि मामले की जिम्मेदारी बाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने ली थी। जंतर मंतर पर हुई इस घटना को लेकर बीजेपी फिर से निशाने पर आ गई है। वहीं हाल ही में मामले पर एक्टर कमाल राशिद खान ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा को अच्छे से पता है कि अगर चुनाव से पहले कुछ बड़ा नहीं हुआ तो उनका सफाया हो जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी को लेकर किया गया कमाल राशिद खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही यूजर इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। अपने ट्वीट में कमाल राशिद खान ने लिखा, “भाजपा अच्छे से जानती है कि यूपी चुनाव से पहले कुछ बड़ा नहीं हुआ तो उसका सफाया हो जाएगा।”

कमाल राशिद खान ने अपने ट्वीट में जंतर-मंतर पर लगाए गए मुस्लिम विरोधी नारे का जिक्र करते हुए लिखा, “इसलिए जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। शुरुआत जंतर मंतर से हो चुकी है। बस अब फुल प्लानिंग को अंजाम दिया जाना बाकी है।” कमाल राशिद खान के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर भी खूब कमेंट कर रहे हैं।

BJP knows very well that if something big won’t happen before UP elections, then BJP will be washout. Therefore something big is going to happen soon! Shuruwat Jantar Mantar Se Ho Chuki hai. Bas Ab Full Planning Ko Anjam Diya Jaana Baaki hai.

— KRK (@kamaalrkhan) August 11, 2021