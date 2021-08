उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, ऐसे में पार्टियां भी यूपी की जनता का दिल जीतने में लग गई हैं। 2022 में होने वाले इस विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की कि बसपा चुनाव में पांच सीटें भी नहीं जीतने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को बसपा को वोट न देने की भी सलाह दी।

कमाल राशिद खान का बसपा को लेकर किया गया यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, “जो भी हो, बसपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को प्रभावित करने वाली नहीं है। बसपा चुनाव में पांच सीटें भी नहीं जीतने वाली है।”

कमाल राशिद खान ने अपने ट्वीट में आगे कहा, “बसपा केवल भाजपा को ज्यादा सीटें जीतने में मदद करेगी। इसलिए लोगों को बसपा की जगह दूसरे दलों को वोट देना चाहिए।” कमाल राशिद खान के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर ने भी खूब कमेंट किये। राहुल गुप्ता नाम के यूजर ने ट्वीट के जवाब में लिखा, “मुझे मालूम था, मेरा शक दूर करने के लिए धन्यवाद। अब मैं केवल भाजपा को ही वोट दूंगा।”

Whatever #BSP does won’t effect any party in UP election. BSP won’t win even 5 seats. BSP Will just help BJP to win few more seats. Therefore people should vote for any other party instead of BSP.

