बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आए दिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के समर्थन में बयान देती रहती हैं। ऐसे वक्त में जब देश कोरोनावायरस की त्रासदी झेल रहा है जिसके लिए लोग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, कंगना ने गंगा में बहती संदिग्ध कोरोना मरीजों की लाशों को नाइजीरिया का बता दिया था। इस पर उनकी आलोचना अभी तक हो रही है। बॉलीवुड अभिनेता कमाल राशिद खान (KRK) ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो बीजेपी के लिए ऐसी बातें कहकर अनजाने में पार्टी का नुकसान ही कर रही हैं।

केआरके ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी का कोई नेता कंगना के लिए नहीं बोलता और सबने उनका बहिष्कार कर दिया है। करके ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘बीजेपी के सभी राजनेताओं ने कंगना रनौत का बहिष्कार कर दिया है। कोई भी बीजेपी का नेता उनके बारे में बात नहीं करता ना ही उन्हें जवाब देता है, क्योंकि अनजाने में वो बीजेपी को बर्बाद कर रहीं हैं।’

केआरके ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, ‘वो सांसद बनने के लिए बेताब हैं क्योंकि वो जानती हैं कि बॉलीवुड में उनका करियर 100 प्रतिशत गारंटी के साथ खत्म हो गया है।’

BJP party’s all politicians have boycotted #KanganaRanaut. Any BJP politician doesn’t talk about her, neither reply her. Because she is unknowingly destroying BJP! She is desperate to become #MP coz she knows well that her career in Bollywood is 100% guaranteed finish.

— KRK (@kamaalrkhan) May 17, 2021