kamaal r khan: बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान सोशल मीडिया पर अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। सामाजिक मुद्दों से लेकर राजनीतिक मुद्दों पर कमाल अपनी राय साझा करते हैं। हालांकि कई मौकों पर एक्टर को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। कमाल आर खान के साथ ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ है। कमाल ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म ‘देशद्रोही’ को ब्लॉकबस्टर बताया है। एक्टर के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स उनके जमकर मजे ले रहे हैं।

कमाल आर खान ने लिखा- ‘मैंने साल 2008 में फिल्म देशद्रोही की थी। आज 10 सालों के बाद भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। इससे यह साबित होता है कि यह कितनी बड़ी ब्लॉकबस्ट थी।’ कमाल के इस ट्वीट के बाद लोग कमेंट बॉक्स में उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा-‘ सर! आपकी वजह से आज मुझे सदी की सबसे बड़ी ब्लॉक बस्टर मूवी का नाम भी पता चला #देशद्रोही।’ वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं- ‘सर संडे को मत लगाया करो प्लीज।’ वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं- ‘बस यही वाला नशा करना है मुझे।’ एक यूजर लिखते हैं- ‘सर फिल्म के सीक्वल का इंतजार है।’

I did film #Deshdrohi in 2008 and today after 10 years also, all the people keep talking about it. And it’s proof that how big blockbuster is that film.

— KRK (@kamaalrkhan) June 9, 2019