‘इन सबने अपने आप को SRK मान लिया है’, एक्टर्स के क्वारंटीन टाइम में TikTok वीडियो बनाने पर भड़के एक्टर

कोरोना वायरस को प्रकोप के चलते देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) लागू है। ऐसे में बॉलीवुड स्टार अपने-अपने घरों में कैद हैं और खुद को व्यस्त रखने और फैंस का मनोरंजन करने के लिए खूब टिक टॉक वीडियो बना रहे हैं। इसी को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान (Kamaal Khan) यानी केआरके ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया है।

कमाल खान ने ट्वीट किया, ‘क्या आप जानते है? सबसे अच्छी किसकी क्वारंटीन चल रही है। केवल उनकी जिनकी बीवी एक्ट्रेस है। दिन भर टिक टॉक वीडियो बनाते हैं। चंद दिनों के लिए सबने अपने आपको शाहरुख खान (SRK) मान लिया है।’ एक्टर के इस ट्वीट पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘इसका मतलब आप सबसे खराब क्वारंटीन में हो।’

इसके साथ ही एक यूजर ने कमाल खान को निशाने पर लेते हुए लिखा, ‘और तू गरीबों का एसआरके।’ एक अन्य ने लिखा, ‘भाई डायलॉग बदलिए। आपने आपको केआरके मान लिया है। गर्व महसूस होगा।’ एक यूजर ने लिखा, ‘शाहरुख खान एक ही है और एक ही रहेगा भाई।’ एक अन्य ने लिखा, ‘जैक्लीन के बारे में भी कुछ लीखिए। सीरियल किलर में आपकी पसंदीदा है।’

बता दें कमाल खान अपने ट्वीट को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में कमाल खान ने बंगाल और गुजरात में कोरोना मरीजों की तुलना कर ट्रोल हो गए थे।

Do you know, who are having best quarantine time? Only those, who are having actress wife. Din Bhar #TikTok video Banate Hain. Chand Dino Ke Liye Inn Sabne, Apne Aapko SRK Maan Liya Hai. #COVID19

— KRK (@kamaalrkhan) May 4, 2020