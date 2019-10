‘अरे पति कहां है?’ प्रेग्नेंट Kalki Koechlin ने किया खुलासा, ट्रोल्स ने पूछे भद्दे-भद्दे सवाल

View this post on Instagram

There goes that Disney princess with a dirty mind😉 Event – #vbaturns10 @vogueindia Outfit – H&M Conscious Exclusive @hm #hmindia #hmconsciousexclusive Jewellery- @goenkaindia and @renuoberoiluxuryjewellery Styled by – @who_wore_what_when HMU – @_pratiksha_n Photos – @anurag_kabburphotography