Kalank Box Office Collection Day 6: फिल्म कलंक दर्शकों को कुछ खास नहीं भायी है। बुधवार 17 अप्रैल को रिलीज हुई ‘कलंक’ ने पहले दिन बेशक धमाकेदार कमाई की। लेकिन फर्स्ट डे कलेक्शन डिकलेयर होने से पहले ही फिल्म के रिव्यूज काफी खराब आए थे। फिल्म को ट्रेड पंडितों ने 2 स्टार्स से ऊपर नहीं दिए। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर इसका काफी प्रभाव देखा गया। जितनी फिल्म को कमाई कर लेनी चाहिए थी अभी तक ‘कलंक’ उस आंकड़े तक नहीं पहुंची है। उल्टा सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि ये फिल्म अगर बॉलीवुड पारंपरिक तौर पर शुक्रवार को रिलीज होती तो कभी भी इतनी कमाई नहीं कर पाती जितनी अब तक बटोरी है।

बताते चलें मल्टीस्टारर फिल्म कलंक ने अब तक 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। ओपनिंग डे पर फिल्म कलंक ने 21.60 करोड़ रुपए कमा कर साल की बेस्ट ओपनर बनने का खिताब हासिल किया था। गुरुवार को फिल्म कलंक ने 11.45 करोड़ रुपए कमाए थे। शुक्रवार को फिल्म का आंकड़ा रहा 11.60 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने टोटल कमाई की 9.75 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने 11.63 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। ऐसे में फिल्म कलंक का ग्रैंड टोटल हो चुका है- 66.03 करोड़ रुपए। छठे दिन फिल्म की कमाई कितनी रही फिलहाल इसपर नजर बनी हुई है।

#Kalank is rejected… Has a lacklustre *extended* opening weekend… Will find it difficult to sustain on weekdays… Arrival of #AvengersEndgame [on Fri] will hit biz hard… Wed 21.60 cr, Thu 11.45 cr, Fri 11.60 cr, Sat 9.75 cr, Sun 11.63 cr. Total: ₹ 66.03 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 22, 2019