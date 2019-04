Kalank Box Office Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ‘कलंक’ धमाकेदार कमाई कर रही है। ओपनिंग डे पर फिल्म कलंक ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी। इसी के साथ ही फिल्म कलंक ने ‘केसरी’ के बनाए रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। केसरी ने साल 2019 की बेस्ट ओपनर फिल्म का खिताब अपने नाम किया था। वहीं कलंक ने आते ही इस खिताब को अपने नाम कर लिया। कलंक ने ओपनिंग डे पर 21.60 करोड़ रुपए कमाए। तो वहीं दूसरे दिन फिल्म ने (गुरुवार) 11.45 करोड़ रुपए की कमाई की। ऐसे में फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चला है- 33.05 करोड़ रुपए।

कलंक ने दो दिन के अंदर अंदर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं लोग हैरानी जता रहे हैं कि एक तो फिल्म कलंक को निगेटिव रिव्यू मिल, उपर से गुरुवार जो कि वर्किंग डे था उसमें भी फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है। दरअसल, फिल्म की एडवांस बुकिंग के चलते भी फिल्म को फायदा हो रहा है। हालांकि लॉन्ग वीकेंड का भी फायदा इस फिल्म को मिलेगा। ऊपर से कलंक के मुकाबले ऐसी कोई फिल्म भी इस वक्त सिनेमाघरों में नहीं आई है जो इसे चुनौती दे सके। ऐसे में कलंक के पास कमाई करने के लिए काफी स्पेस और टाइम है। अब तीसरे दिन फिल्म कितनी कमाई करती है ये जानना काफी दिलचस्प है।

#Kalank has a fall on Day 2… A decline was on the cards, but the drop is much higher than expected… Will be interesting to see how it fares on Day 3 [#GoodFriday]… Wed 21.60 cr, Thu 11.45 cr. Total: ₹ 33.05 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 19, 2019