Kalank: वरुण धवन और आदित्य रॉय कपूर के बाद सामने आया संजय दत्त का फर्स्टलुक पोस्टर

Kalank: मल्टीस्टारर फिल्म कलंक के कई सारे पोस्टर्स सामने आ चुके हैं। इन पोस्टर्स में फिल्म स्टार वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर के फर्स्ट लुक को जग जाहिर किया गया। इसके बाद अब इस फिल्म से संजय दत्त का फर्स्ट लुक भी सामने आया है। पोस्टर में संजय दत्त काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में बताया गया है कि फिल्म में संजय दत्त का नाम बलराज चौधरी है। यह फिल्म कलंक का तीसरा पोस्टर है। बता दें, फिल्म को अभिषेक वरमन ने डायरेक्ट किया है।

फिल्म को करण जौहर, साजिद नाडियावाला, हीरो जौहर, यश जौहर और अपूर्वा मेहता ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियोज प्रेजेंट कर रहे हैं। ये फिल्म इसी साल रिलीज की जाएगी। फिल्म में संजय दत्त, वरुण धवन और आदित्य राय कपूर के अलावा आलिया भट्ट और माधुरी दीक्षित भी हैं। इस फिल्म को साल की बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। ऐसे में कलंक को लेकर दर्शकों के मन में काफी एक्साइटमेंट है। फैन्स इस वजह से भी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि लंबे वक्त के बाद इस फिल्म के जरिए माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे।

#SanjayDutt is Balraj Chaudhry… Third poster of #Kalank… Directed by Abhishek Varman… Produced by Karan Johar, Sajid Nadiadwala, Hiroo Yash Johar and Apoorva Mehta… Fox Star Studios presents… April 2019 release. #MenOfKalank pic.twitter.com/6M6oYNPBM0

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 7, 2019