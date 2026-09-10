फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लीगल’ को लेकर सलमान खान और मेकर्स के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मेकर्स ने अदालत में कहा कि फिल्म अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है और इसे सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है।

सलमान खान ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि फिल्म में उनके नाम, पहचान और उनसे जुड़ी खास चीजों का बिना अनुमति इस्तेमाल कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है।

जस्टिस ज्योति सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। सलमान खान की तरफ से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग पर कोर्ट ने फिल्म के निर्माता को दो हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

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मेकर्स के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है और इसे सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

इसी के साथ अदालत ने निर्माता अमित जानी के वकील से 14 सितंबर को फिल्म की प्रस्तावित रिलीज डेट बताने को कहा है और स्पष्ट किया कि तब तक फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी।

सलमान खान के वकील ने कहा कि फिल्म के निर्माता खुद कह रहे हैं कि इसे सितंबर में रिलीज किया जाएगा। उन्होंने कहा, “मान लीजिए कि फिल्म रिलीज हो जाती है, तो इससे बहुत नुकसान होगा।”

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वहीं, निर्माता के वकील ने कहा कि फिल्म अभी रिलीज करने की स्थिति में नहीं है। इसे अभी सेंसर बोर्ड के पास प्रमाणन के लिए भेजा भी नहीं गया है और इसका ट्रेलर तक रिलीज नहीं हुआ है।

इससे पहले जुलाई में हाई कोर्ट ने फिल्म के टीजर और उससे जुड़े अन्य पोस्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का अंतरिम आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि ‘काला हिरण’ के निर्माता सलमान खान के नाम, उनके अंदाज और उनकी पहचान से जुड़ी दूसरी खास चीजों का उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक फायदा नहीं उठा सकते। साथ ही, ऐसा कोई कंटेंट भी प्रसारित नहीं किया जा सकता जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे।