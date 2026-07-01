बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब इस सुनवाई से पहले फिल्म के निर्माता अमित जानी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए दावा किया कि एक्टर को इस केस में कोई राहत नहीं मिलेगी। साथ ही यह भी कहा कि कोर्ट में ग्लैमर या स्टारडम काम नहीं आता। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।

नहीं मिलेगी सलमान को राहत: अमित जानी

अमित जानी ने कहा, “मुझे लगता है कि सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि कोर्ट में ग्लैमर या स्टारडम काम नहीं आता। संजय दत्त का स्टारडम काम नहीं आया, उन्हें छह साल की सज़ा हुई थी। सलमान खान भी बड़े वकीलों के साथ जोधपुर गए थे, लेकिन वहां भी निचली अदालत और फिर सेशंस कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। कोर्ट स्टार या ग्लैमर की परवाह नहीं करते, चाहे सुपरस्टार कितना भी बड़ा क्यों न हो। जहां तक ​​बात है उनकी दलीलों की, वो कह रहे हैं कि मैं कमर्शियल फायदा चाहता हूं उनके नाम पर, लेकिन आप बताइए ‘किसी का भाई किसी की जान’, ‘रेस’, ‘हेलो ब्रदर’, ‘बीवी नंबर 1’, ‘सिकंदर’ और ‘ट्यूबलाइट’ जैसी फ्लॉप फिल्में दी है, जिनका फायदा उनके प्रोड्यूसर्स को ही नहीं हो रहा है।”

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उन्होंने आगे कहा, “जिन फिल्मों में वे असल में काम कर रहे हैं, उनके प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है, तो मैं उनका नाम लेकर कमर्शियल फायदा कैसे उठाऊंगा। मेरी फिल्म के वो हीरो ही नहीं हैं। मेरी मूवी में वो है ही नहीं, मेरी फिल्म बिश्नोई समुदाय के 20 साल के संघर्ष, वन्यजीवों और प्रकृति के प्रति उनके समर्पण, काले हिरण के बारे में उनकी मान्यताओं, उनकी विरासत और धमकियों व डराने-धमकाने के बावजूद सम्मान के साथ लड़ी गई उनकी लड़ाई के बारे में है। मेरा हीरो जो है मूवी में फिक्शन किरदार और मेरी मूवी काल्पनिक कहानी है। किताब के आधार पर है। तो मेरा हीरो लॉरेंस बिश्नोई है, अयान खान नहीं है। हमने कहीं भी किसी तरीके से फिल्म में उनका जिक्र नहीं किया है।”

मैंने नहीं की उनकी आवाज या शक्ल की नकल

फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, “कोर्ट के उन्होंने दो-तीन चीजें बताई हैं। उन्होंने कहा पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है। पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन तब होता है जब आप किसी भी एक्टर की असली आवाज या रूप-रंग की नकल करते। मेरी फिल्म में अयान खान का रोल करने वाले एक्टर का नाम काशिफ इकबाल खान है। मैंने उन्हें सलमान खान या अयान खान जैसा दिखाने के लिए कोई प्रोस्थेटिक्स या मेकअप इस्तेमाल नहीं किया है। वे नैचुरली ऐसे ही दिखते हैं। अगर सलमान खान को लगता है कि एक्टर उनसे मिलता-जुलता है, तो यह उनकी सोच है।”

जान से मारने की मिल रही हैं धमकियां

अमित जानी ने आगे कहा, “पिछले तीन दिनों से मुझे रोहित गोदारा के कॉल और मैसेज आ रहे हैं। वह मुझे इस मामले से पीछे हटने के लिए कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे परिवार, रिश्तेदारों और दूर के जान-पहचान वालों को भी मार दिया जाएगा और चारों तरफ मातम छा जाएगा। दाऊद के साथ उनका कनेक्शन कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये वही लोग हैं जो दाऊद की पार्टियों में डांस किया करते थे।”

7-8 हजार स्क्रीन पर रिलीज करने की योजना

फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ के प्रमोशन और रिलीज को रोकने की सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने कहा, “मुझे शहजाद भट्टी, रोहित गोदारा और डी-कंपनी से कॉल आ रहे हैं। फिल्म रिलीज होगी और हम इसे दुनिया भर में 7 से 8 स्क्रीन पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। सलमान खान यह तय नहीं कर सकते कि कौन किस विषय पर फिल्म बनाएगा। सलमान खान भगवान नहीं हैं।”

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