साल 2005 में अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ शाद अली की फिल्म बंटी और बबली में स्क्रीन शेयर की थी। फिल्म का मशहूर गाना ‘कजरा रे’ आज भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है, जिसमें अमिताभ और अभिषेक के साथ ऐश्वर्या राय भी नजर आई थीं।

हालिया इंटरव्यू में एक्टर अभिषेक बच्चन ने बताया कि वह इस गाने को रिक्रिएट करने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके महज दो साल बाद ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर बच्चन परिवार का हिस्सा बन गईं। सालों बाद भी इस गाने का क्रेज उसी तरह का देखा जाता है।

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अभिषेक बच्चन करना चाहते हैं ‘कजरा रे 2.0’

अब एक इंटरव्यू में अभिषेक ने इस गाने की शूटिंग से जुड़ी अपनी यादें साझा कीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह तीनों के साथ ‘कजरा रे 2.0’ करना चाहेंगे, तो अभिषेक ने हामी भरते हुए कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि अब उनके पिता अमिताभ बच्चन और पत्नी ऐश्वर्या राय भी इसके लिए तैयार होंगे।

अभिषेक ने साझा की ‘कजरा रे’ गाने की यादें

अभिषेक ने गाने से जुड़ी यादें साझा करते हुए बताया कि फिल्म के निर्देशक शाद अली ने सेट पर घंटों तक यह गाना बजाया, जिसके बाद पूरा माहौल डांस पार्टी में बदल गया। शाद ने इस दौरान कलाकारों और टीम की मस्ती को कैमरे में कैद किया और बाद में उसी फुटेज के कुछ हिस्सों को गाने में शामिल कर दिया।

अभिषेक के मुताबिक, करीब चार घंटे तक सभी ने जमकर डांस किया और खूब मस्ती की। उन्होंने कहा कि यह गाना आज कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है और इसे शूट करना उनके लिए बेहद यादगार और मजेदार एक्सपीरियंस रहा।

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फिल्म ‘बंटी और बबली’ का आईकॉनिक गाना

इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या वह इस गाने को रिक्रिएट करना चाहेंगे तो एक्टर ने कहा कि “हां जरूर। मैं तो कर लूंगा लेकिन आपको ऐश्वर्या और मेरे पापा को मनाना पड़ेगा। उनसे बात करनी पड़ेगी।”

फिल्म बंटी और बबली में अभिषेक के साथ रानी मुखर्जी नजर आई थीं। अमिताभ बच्चन ने फिल्म में पुलिस का किरदार निभाया था और गाने में ऐश्वर्या ने कैमियो किया था।

इस गीत को शंकर-एहसान-लॉय ने संगीत दिया था, जबकि इसे अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली ने अपनी आवाज दी है। गाने की कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने की थी।