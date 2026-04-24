अभिनेत्री काजोल ने हाल ही में अपनी बेटी नीसा देवगन के साथ रिश्ते और पेरेंटिंग के अनुभवों को लेकर बेहद ईमानदारी से बात की है। उन्होंने लिली सिंह के साथ बातचीत में बताया कि जब नीसा टीनएज में आई तो उन्हें और उनकी बेटी को एक-दूसरे को समझने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

काजोल ने बताया जब वो 12 साल की हुई तभी से उनके बीच लगातार टकराव होने लगे थे। उस उम्र में हार्मोनल बदलाव, भावनात्मक अस्थिरता और खुद को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने की चाह के कारण घर में अक्सर बहस और झगड़े होते रहते थे। काजोल ने साफ कहा कि उस समय स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि दोनों ही मां और बेटी कई बार तर्कहीन और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने लगते थे।

उन्होंने बताया कि यह संघर्ष लगभग तीन साल तक चला। इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि दोनों एक-दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। काजोल ने माना कि वह भी कई बार गुस्से में आकर बहुत सख्त हो जाती थीं, और रिश्ते में दूरी बढ़ती जाती थी।

लेकिन एक समय पर उन्होंने खुद को रोका और यह महसूस किया कि उन्हें एक वयस्क होने के नाते अधिक धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। इसके बाद उन्होंने अपनी पेरेंटिंग अप्रोच बदल दी। उन्होंने तय किया कि अब वह बहस करने के बजाय अपनी बेटी से ज्यादा बात करेंगी, उसे समझाने की कोशिश करेंगी और सबसे जरूरी उसकी बात सुनेंगी।

काजोल ने कहा कि धीरे-धीरे उन्हें समझ आया कि एक बच्चे को सिर्फ सलाह देने की नहीं, बल्कि उसे सुनने और स्पेस देने की भी जरूरत होती है। जब उन्होंने नीसा को खुलकर अपनी बात रखने का मौका देना शुरू किया, तो रिश्ते में बड़ा बदलाव आया। अब उनकी बातचीत लंबी और ज्यादा समझदारी भरी होने लगी।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने यह मान लिया कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। बच्चे को अपना रास्ता खुद समझने देना भी उतना ही जरूरी है, बस माता-पिता का साथ और समर्थन बना रहना चाहिए।

काजोल ने अंत में कहा कि आज उनका रिश्ता काफी बेहतर है और वे दोनों अब पहले से ज्यादा सहज और जुड़ी हुई हैं।

इससे पहले भी काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीसा के टीनएज के शुरुआती दौर में स्थिति काफी कठिन हो गई थी। एक बार तो झगड़े इतने बढ़ गए कि उन्होंने गुस्से में आकर नीसा का नया फोन तक तोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने इसे कठोर प्यार बताते हुए कहा कि कभी-कभी सख्ती भी जरूरी हो जाती है।