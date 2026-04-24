काजोल ने हाल ही में अपनी आइकॉनिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) को लेकर खुलकर बात की और बताया कि आज के दौर में ‘सिमरन’ जैसा किरदार शायद मौजूद ही नहीं हो सकता। काजोल, जो हमेशा बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं, ने कहा कि 1990 के दशक के मुकाबले आज रिश्तों और लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव आ चुका है।

फिल्म के 30 साल पूरे होने के बाद, काजोल ने इस पर विचार करते हुए कहा कि पहले के समय में बच्चे अपने माता-पिता से हर छोटी-बड़ी बात के लिए अनुमति लेते थे, लेकिन आज की जेनरेशन का रवैया बिल्कुल अलग है। उन्होंने लिली सिंह के साथ बातचीत में कहा कि आज 18-19 साल के युवा अपने पिता से “क्या मैं ट्रिप पर जा सकता/सकती हूं?” जैसा सवाल नहीं पूछते, बल्कि सीधे कहते हैं कि उन्हें जाना है और इसके लिए पैसे भी चाहिए।

हालांकि, काजोल का मानना है कि भले ही समय बदल गया हो, लेकिन DDLJ जैसी फिल्मों से आज की जेनरेशन को एक जरूरी सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिन के अंत में परिवार और रिश्तों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। चाहे जिंदगी हमें कहीं भी ले जाए, परिवार हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है और यही सबसे बड़ी सच्चाई है।

इससे पहले भी काजोल ने यह बात कही थी कि अगर आज के समय में राज और सिमरन होते, तो उनकी लव स्टोरी कुछ और ही होती। उन्होंने बताया कि आज के दौर में दोनों शायद वाट्सएप पर बात करते, और एक-दूसरे के साथ-साथ कई दूसरे ऑप्शंस भी खुले रखते। सिमरन के पास डेटिंग ऐप पर हरीश, संजय जैसे कई विकल्प होते, और राज के पास भी। काजोल को लगता है कि आज के समय में “राज-सिमरन” जैसी एकनिष्ठ प्रेम कहानी शायद संभव नहीं है।