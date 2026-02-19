90 के दशक में बॉलीवुड की फिल्मों में रोमांस और फैमिली ड्रामा देखने को मिलता था, जिसे उस समय लोगों ने काफी पसंद भी किया था। निर्माता-निर्देशक ऐसी फिल्में लेकर आते थे, जिसमें एक विलेन, हीरो-हीरोइन का प्यार, कुछ गलतफहमियां और आखिर में उनका मिलन दिखा दिया जाता था। लेकिन मेकर्स के इस फार्मूला को 1997 में आई एक फिल्म ने बदलकर रख दिया। रोमांटिक और फैमिली ड्रामा के बीच इस फिल्म ने यह साबित किया कि कैसे सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी हिंदी सिनेमा में उतनी ही दमदार हो सकती है।

हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं, उसका नाम ‘गुप्त: द हिडन ट्रुथ’ है। 1997 में आई इस फिल्म का निर्देशन राजीव राय ने किया था। इसमें बॉबी देओल, काजोल, मनीषा कोइराला, परेश रावल, ओम पुरी और राज बब्बर समेत कई सितारे नजर आए। फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसका क्लाइमैक्स भी चौंका देना वाला था। चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में।

‘गुप्त’ फिल्म में क्या होता है?

‘गुप्त’ की कहानी में देखने को मिलता है कि गवर्नर जयसिंह सिन्हा (राज बब्बर) राजनीति के क्षेत्र में काफी फेमस होते हैं, वह वहां ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। साहिल सिन्हा (बॉबी देओल) उनका सौतेला बेटा होता है। उसकी मां शारदा अपने पति के मौत के बाद जयसिंह सिन्हा के साथ शादी कर लेती है। सिन्हा का एक छोटा बेटा हर्ष भी है।

इसके अलावा जयसिंह का पर्सनल सेक्रेटरी ईश्वर दीवान (परेश रावल) होता है, जिसकी बेटी ईशा (काजोल) साहिल से बेहद प्यार करती हैं और साहिल भी उसे पसंद करता है, लेकिन साहिल के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता। गवर्नर, साहिल के जन्मदिन वाले दिन एक पार्टी का आयोजन करते हैं और उसकी शादी शीतल (मनीषा कोइराला) से करने का ऐलान करते हैं। शीतल को भी साहिल पसंद होता हैं, लेकिन वह इसके बारे में उसे कभी नहीं बताती। इसके बाद दोनों बाप-बेटे में कहा सुनी हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि साहिल आवेश में आ कर अपने पिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में उसकी मां शारदा आ जाती है।

इसके दूसरे दिन डॉ गांधी (कुलभूषण खरबंदा) के घर पर साहिल काफी शराब पी लेता है। गांधी पूरे सिन्हा परिवार के डॉक्टर होते हैं। वह साहिल को शीतल से शादी करने की सलाह देते हैं। नशे में धुत साहिल अपने घर वापस आता है और अपने पिता से मिलने जाता है। वो ये देख कर हैरान रह जाता है कि किसी ने उसके पिता की हत्या कर दी। इसके बाद साहिल पर ही अपने सौतेले पिता की हत्या करने का आरोप लग जाता है और उसे 14 साल की जेल हो जाती है।

इसके बाद कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। धीरे-धीरे कई लोगों की मौत हो जाती है और शक की सुई कभी किसी पर तो कभी किसी पर आकर रुक जाती है। फिल्म में ईशा हर बार साहिल का साथ देती हैं और खुद को उसके लिए समर्पित दिखाती है। ऐसे में दर्शकों को बार-बार लगता है कि शायद शीतल या कोई बिजनेस दुश्मन कातिल हो सकता है।

क्लाइमैक्स में मिला सबसे बड़ा ट्विस्ट

‘गुप्त’ में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्लाइमैक्स में आता है, जब यह पता चलता है कि ईशा (काजोल) ही असली कातिल है। उस समय दर्शक यह देखकर हैरान रह गए थे कि आखिर लीड एक्ट्रेस विलेन कैसे हो सकती है। फिल्म में ईशा एक पज़ेसिव और मानसिक रूप से अस्थिर लड़की दिखाई गई हैं।

वह साहिल को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। उसने साहिल के पिता की हत्या इसलिए की, क्योंकि वे उनके रिश्ते के खिलाफ थे। बाकी हत्याएं भी उसी जुनून और पागलपन का हिस्सा थीं। ऐसे में इसमें इश्क के साथ-साथ जुनून और हैरान कर देना वाला सच सबको चौंका देता है।

काजोल ने निभाया शानदार नेगेटिव रोल

काजोल उस समय रोमांटिक और चुलबुली भूमिकाओं के लिए जानी जाती थीं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक खतरनाक और जुनूनी किरदार निभाया। उनका यह रोल हिंदी सिनेमा के सबसे शॉकिंग ट्विस्ट में गिना जाता है। वहीं, अपने करियर के पीक पर आकर ऐसा जोखिम लेना, काजोल का सबसे अच्छा फैसला भी साबित हुआ। इस फिल्म में उनका एक अलग ही रूप निकलकर बाहर आया।

क्यों सिनेमा के लिए खास थी ‘गुप्त’?

‘गुप्त’ 90s की सबसे मजबूत सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें हीरोइन का नेगेटिव रोल किसी ने नहीं सोचा। वहीं, फिल्म के आखिर तक रहस्य बरकरार रखना इसके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। फिल्म का म्यूजिक और शानदार स्क्रीनप्ले का तालमेल ने भी इसे खास बना दिया था।

काजोल को खलनायक के रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था। वे इस कैटेगरी के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली महिला थीं। यहां तक कि उस समय काजोल के खूनी होने पर कई जोक भी बने थे।

