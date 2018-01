अभिनेत्री काजोल का मानना है कि मनोरंजन उद्योग को कर मुक्त होना चाहिए। हालांकि, यह निर्णय वह सरकार पर छोड़ना चाहती हैं। मुंबई में बुधवार को हिंदुस्तान यूनिलीवर के ‘स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत’ अभियान के ब्रांड एंबेसडर के रूप में काजोल से एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर उनकी अपेक्षाओं के बारे में पूछा गया। काजोल ने इस पर कहा, “यह एक बेहद जटिल सवाल है, जिसके बारे में मैं नहीं जानती कि मैं इस पर चर्चा करने योग्य हूं या नहीं। हालांकि, अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो मैं मनोरंजन उद्योग को कर मुक्त होते देखना चाहती हूं, लेकिन जैसा कि यह मेरे निकट भविष्य में नहीं होने जा रहा है, तो मैं इसका फैसला सरकार पर छोड़ूंगी।”

सरकार द्वारा सैनिटरी नैपकिन पर 12 प्रतिशत कर लगाए जाने के बारे में पूछने पर अभिनेत्री ने कहा कि यह प्रशासन तय करेगा कि क्या सही है। उन्होंने कहा, “जहां तक महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन की बात है तो दूध और चावल पर भी कर लगता है। ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार जानती है कि क्या अच्छा है और क्या होना चाहिए।” काजोल पर्दे पर इससे पहले फिल्म ‘वीआईपी-2’ में नजर आई थीं और जल्द ही वह अपने पति अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस के तहत एक नए प्रोजक्ट के साथ वापसी करेंगी।

It’s a great honor to be chosen as the Advocacy Ambassador for the Swachh Aadat Swachh Bharat #haathmuhbum initiative @HUL_News. I urge people to become a Swachhta Doot & contribute to a better tomorrow furthering the PM’s dream for a Swachh Bharat @PMOIndia Shri @narendramodi pic.twitter.com/GfLptAY3Os

— Kajol (@KajolAtUN) January 10, 2018