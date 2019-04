‘तुम संघी हो’, काजल अग्रवाल को इस कारण ट्रोल कर रहे लोग

Kajal Aggrawal: फिल्म ‘सिंघम’ फेम एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने हाल ही में विवेक ओबेरॉय की अपकमिंग फिल्म PM Narendra Modi बायोपिक की खूब तारीफें कीं। काजल अग्रवाल ने अपने पोस्ट में विवेक ओबेरॉय को बधाइयां देते हुए कहा कि, ‘ आपको आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं। इस फिल्म का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।’ काजल अग्रवाल के इस पोस्ट को देख कर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स एक्ट्रेस पर भड़के हुए नजर आए।

साउथ में एक्ट्रेस काफी काम कर चुकी हैं। ऐसे में साउथ में उनके फॉलोअर्स कहने लगे कि काजल अग्रवाल मोदी सपोर्टर हैं। ऐसे में काजल अग्रवाल को ‘संघी’ कहा जाने लगा। कुछ लोग तो कहते नजर आए कि अब तुम तमिलनाडु वापस मत आना। एक यूजर लिखता , ‘अच्छा अब करो तुम साउथ की फिल्में..।’ तो दूसरे ने लिखा- ‘एक बैड एक्टर दूसरे बैड एक्टर को प्रेज कर रही है, तमिलनाडु को भगवान ही ऐसे लोगों से बचाए।’

Whoa!! Vivek!! This Looks incredible. Cannot wait to watch.. good luck to the entire team, I’m sure this is going to excel

— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) April 6, 2019