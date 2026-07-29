तमाम एक्ट्रेसेस अपने साथ हुई अजीब घटनाओं का जिक्र कर चुकी हैं। किसी को गलत तरीके से छुआ गया तो किसी से कास्टिंग काउच की डिमांड की गई। वहीं कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस रहीं, जिन्हें असहज महसूस करवाया गया। ऐसा ही कुछ काजल अग्रवाल के साथ भी हुआ।

करीब दो दशकों से साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शुमार काजल अग्रवाल की बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसा वाकया शेयर किया, जिसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था।

वैनिटी वैन में घुस गया था असिस्टेंट डायरेक्टर

एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, उन्हीं की वैनिटी वैन में घुसकर असिस्टेंट डायरेक्टर ने ऐसी हरकत की थी, जिससे वो बुरी तरह डर गई थीं। एक्ट्रेस ने बताया कि वो अपनी वैनिटी वैन में आराम कर रही थीं। तभी फिल्म का एक असिस्टेंट डायरेक्टर बिना अनुमति उनकी वैनिटी वैन में घुस आया। इसके बाद उसने अपनी शर्ट उतारकर सीने पर बना काजल के नाम का टैटू दिखाया।

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काजल ने कहा, “मैं इस घटना से इतनी घबरा गई थी कि मेरे हाथ-पैर कांपने लगे।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे खुशी थी कि उसने मेरे नाम का टैटू बनवाया था, लेकिन किसी महिला के अकेले होने पर बिना अनुमति उसके पर्सनल स्पेस में घुसना बिल्कुल गलत है। चाहे कोई कितना भी बड़ा फैन क्यों न हो, ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने उसे चेतावनी दी कि ऐसा करना आपराधिक कार्रवाई का कारण बन सकता है और फिर उसे वहां से जाने के लिए कहा।”

बॉलीवुड की बजाय साउथ फिल्मों को क्यों चुना?

इससे पहले शुभांकर मिश्रा को दिए एक इंटरव्यू में काजल ने बताया था कि उन्होंने बॉलीवुड की तुलना में दक्षिण भारतीय फिल्मों को प्राथमिकता क्यों दी। उन्होंने कहा, “साउथ में मुझे जिस तरह के दमदार किरदार मिल रहे थे, वैसी भूमिकाएं बॉलीवुड में नहीं मिल रही थीं। मेरी प्राथमिकता हमेशा क्वालिटी रही, क्वांटिटी नहीं। जब साउथ में मुझे अच्छे रोल मिल रहे थे, तो मैं बॉलीवुड में औसत भूमिकाएं क्यों करती? भाषा मेरे लिए कभी बाधा नहीं रही। मुझे फिल्म निर्माण की कला से प्यार है और एक बार जब मुझे अपने काम से प्यार हुआ, तो मैं पूरी तरह समर्पित हो गई।”

बॉलीवुड को दी समय की पाबंदी की नसीहत

काजल ने बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के वर्क कल्चर की तुलना करते हुए कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को समय की पाबंदी साउथ से सीखनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “बॉलीवुड में चीजें समय पर नहीं होतीं। साउथ में हर काम घड़ी देखकर होता है। मुझे समय पर पहुंचने की आदत है और मैं अनुशासन पसंद करती हूं। हिंदी फिल्मों में टाइमिंग काफी गड़बड़ रहती है।”

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सलमान खान ने सबसे ज्यादा कराया इंतजार

जब उनसे पूछा गया कि किस अभिनेता ने उन्हें सेट पर सबसे ज्यादा इंतजार कराया, तो काजल ने सलमान खान का नाम लिया। उन्होंने कहा, “सलमान खान ने मुझे सबसे ज्यादा इंतजार कराया। मैं इसकी आदी नहीं थी, इसलिए सोचती थी कि आखिर हो क्या रहा है। वह दोपहर या शाम तक सेट पर आते थे। तब तक मैं सेट पर बने जिम में जाकर एक्सरसाइज कर लिया करती थी। मैं साउथ इंडस्ट्री की समय की पाबंदी और अनुशासन की आदी हूं।”

साउथ में महिलाओं की भूमिका मजबूत

काजल ने यह भी कहा कि अब दक्षिण भारतीय फिल्मों में महिला किरदारों को पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और आधुनिक तरीके से लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा, “साउथ इंडस्ट्री अब बॉलीवुड से महिलाओं के लिए उदार और कमिंग-ऑफ-एज किरदार लिखना सीख रही है। अब वे सिर्फ महिलाओं की नाभि दिखाने वाले दृश्यों पर केंद्रित नहीं रहते। मैंने हमेशा ऐसी भूमिकाओं से दूरी बनाई। मैंने साफ कहा था कि ‘मेरी नाभि पर फल नहीं फेंके जाएंगे।'”

वर्क फ्रंट की बात करें तो काजल अग्रवाल जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ में मंदोदरी के किरदार में नजर आएंगी।