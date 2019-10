3 हॉलिडे बैक टु बैक से फैंस खुश, कहा जा रहा धमाल मचाएगी फिल्म..

सेलेब्स और पब्लिक साउथ की इस फिल्म रिलीज से इतने खुश हैं कि फुलझड़ियां और अनार जलाते दिख रहे हैं। शनिवार रविवार और फिर सोमवार की लगातार छुट्टी इस फिल्म को नई ऊंचाइयाां दे सकती है।

Monday has been declared a holiday by the TN Govt.. Good news for #Bigil

and #Kaithi to capitalize, and get that all-important massive opening.. 3 holidays back to back (Satday Sunday Monday)