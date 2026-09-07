स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। शो के एक एपिसोड में बिहार और कश्मीर से जुड़े मजाक को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच मशहूर गायक कैलाश खेर ने सार्वजनिक बातचीत में मर्यादा और संवेदनशीलता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कैलाश खेर से स्टैंडअप कॉमेडी में कश्मीरी पंडितों और बिहारियों से जुड़े बयानों का मजाक बनाए जाने और सोशल मीडिया पर चल रही बहस को लेकर सवाल किया गया था।

जिसके जवाब में कैलाश खेर ने अपनी बात को संगीत से जोड़ते हुए कहा कि संगीत सिर्फ धुन का नाम नहीं है, बल्कि इसमें अनुशासन भी होता है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी ‘ट्यून’ सही नहीं है तो बात किसी का मजाक उड़ाने तक पहुंच सकती है।

उन्होंने कहा, “देखिए, अगर मैं इसे संगीत के संदर्भ में समझाऊं तो संगीत सिर्फ एक धुन नहीं है, बल्कि यह ऐसी चीज है जो आपको हंसा भी सकती है। संगीत एक तरह का अनुशासन भी है। इसलिए आपको संगीत की मर्यादा में रहना चाहिए। अगर आपकी संगीत की धुन सही नहीं है, तो हो सकता है कि बात किसी का मजाक उड़ाने तक पहुंच जाए।”

इसके बाद कैलाश खेर ने बातचीत में संयम और शालीनता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, “इसलिए मनुष्य को सजग रहना चाहिए, तमीज में रहना चाहिए और अपनी-अपनी तमीज से सब बात करनी चाहिए। सबको इतना तो पता ही है कि कैसे जीना है, कैसे हंसना है, कैसे हंसाना है और कैसे किसी का दिल जीतना है।”

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कैलाश खेर ने अपनी लोकप्रियता और करियर के अनुभव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा शालीनता बनाए रखने की कोशिश की है। गायक ने कहा, “मैं हमेशा तमीज में रहा हूं।” उन्होंने यह भी माना कि जैसे-जैसे कोई व्यक्ति लोकप्रिय होता है, उसके आलोचक, नफरत करने वाले और उससे जलने वाले लोग भी सामने आते हैं।

उन्होंने कहा कि जब आपके खिलाफ आलोचक और विरोध करने वाले लोग सामने आने लगते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आप जिंदगी में काफी आगे आ चुके हैं।

क्या है समय रैना और शेरॉन वर्मा का विवाद?

दरअसल, ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के सीजन 2 के एक एपिसोड में समय रैना के साथ शेरॉन वर्मा, ओरी, अर्चना पूरन सिंह और निशांत सूरी पैनलिस्ट के तौर पर नजर आए थे। शेरॉन वर्मा शो के पहले सीजन में कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं।

एपिसोड के दौरान समय रैना ने शेरॉन वर्मा के बिहारी होने और काम के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों से जुड़े स्टीरियोटाइप पर मजाक किया। इसके जवाब में शेरॉन ने समय की कश्मीरी पहचान और ‘stoned’ होने को लेकर मजाक किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कम से कम अपना राज्य अपनी मर्जी से छोड़ा है।