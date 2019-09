Kahaan Hum Kahaan Tum Serial: स्टार प्लस के शो ‘कहां हम कहां तुम’ से दीपिका कक्कड़ ने कमबैक किया है। दर्शकों को दीपिका-करण ग्रोवर का सीरियल पसंद भी आ रहा है। हालांकि शो के नए ट्विस्ट से फैन्स नाराज हैं। ऐसे में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दीपिका और शो के फैन्स ने सोशल मीडिया पर #NoSonakshiNoKPK (KPK – कहानी पार्वती की) ट्रेंड कराया। फैन्स के लिए फैन्स का प्यार देखकर एक्ट्रेस ने भी उन्हें शुक्रिया कहा है।

‘कहां हम कहां तुम’ शो की कहानी की बात करें तो दीपिका कक्कड़ सीरियल में एक टीवी एक्ट्रेस का रोल कर रही हैं। सोनाक्षी रस्तोगी टीवी शो कहानी पार्वती की एक्ट्रेस है। हालांकि इन दिनों एक मर्डर केस से सोनाक्षी का नाम जुड़ रहा है। ऐसे में कहानी पार्वती के मेकर्स ने बदनामी से बचने के लिए सोनाक्षी को रिप्लेस करने का फैसला लिया है।

just know sonakshi jee aka meri parvati that vimmi will always be there to support you no matter what I will do anything for you sirf ap he meri parvati hain kisi aur ko imagine bhi nahi karsakti.

Love,

Your biggest fan ever!#NoSonakshiNoKPK pic.twitter.com/pJAhESo62G

— parvati's bhakt. (@vimmiKPKstan) September 4, 2019