31 दिसंबर को मशहूर अभिनेता कादर खान का निधन हो गया। उनके निधन पर बॉलीवुड में उनके साथ काम करने वाले कई कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। गोविंदा ने भी उन्हें पिता समान बताते हुए उनकी मौत पर शोक जाहिर किया था। इन सारी श्रद्धांजलियों के बीच कादर खान के बड़े बेटे सरफराज ने गोविंदा की बात पर तंज कसा है। सरफराज ने कहा है कि वो गोविंदा से जानना चाहते हैं कि वो अपने पिता समान शख्स से कितनी बार मिलने आए चाहे कितनी बार हालचाल लिया। समाचार एजेंसी आईएएनएस के साथ एक इंटरव्यू में सरफराज ने ये बात कही। बता दें कि गोविंदा ने कादर खान के साथ आंखें, कुली नंबर वन, साजन चले ससुराल, हम, दूल्हे राजा, हीरो नंबर वन, हसीना मान जाएगी, राजा बाबू जैसी तमाम सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इनमें से अधिकतर फिल्मों में कादर खान ने गोविंदा के पिता का किरदार भी निभाया है।

RIP Kader Khan Saab.

He was not just my "ustaad" but a father figure to me, his midas touch and his aura made every actor he worked with a superstar. The entire film industry and my family deeply mourns this loss and we cannot express the sorrow in words.#ripkaderkhansaab

दरअसल जब सरफराज को बताया गया कि गोविंदा ने कादर खान की मौत पर दुख जताते हुए उन्हें अपने पिता समान बताया है। इस बात पर सरफराज हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा- ‘कृपया गोविंदा से पूछें कि कितनी बार उन्होंने अपने इस पिता की सेहत के बारे में पूछा था। क्या उन्होंने पिता के निधन के बाद एक भी बार हमें फोन करने की जहमत की?’

सरफराज ने आगे कहा कि, ‘फिल्म इंडस्ट्री अब ऐसी ही बन चुकी है। यहां पुराने हो चुके कलाकारों के लिए कोई रियल फीलिंग नहीं है। आजकल के सुपरस्टार्स को को रिटायर्ड कलाकारों के साथ सिर्फ तस्वीरों में देखा जाता है। ये प्यार भी सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रहता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान दें कि ललिता पवार जी और मोहन छोटीजी की किस हालात में मृत्यु हुई थी।”

सरफराज ने बताया कि उनके पिताजी बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के सबसे ज्यादा करीब थे। बकौल सरफराज अपने अंतिम दिनों में भी कादर खान अमिताभ की बातें किया करते थे।

