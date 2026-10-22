मुंबई के कमाठीपुरा की तंग गलियों और झुग्गियों में बचपन बिताने वाले कादर खान ने कभी अपनी मेहनत और हुनर के दम पर बॉलीवुड में ऐसी पहचान बनाई, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। गरीबी, संघर्ष और मुश्किलों से भरे उनकी शुरुआती जिंदगी में उनकी मां का बलिदान सबसे बड़ी ताकत बना।

अगर उनकी मां घर में पैसों की तंगी के कारण उन्हें काम करने के लिए भेज देती तो क्या होता। आज उनके जन्मदिन पर उनसे जुड़े कुछ शानदार किस्सों की बात करते हैं। जिनमें से एक उनकी मां के बलिदान के बारे में है।

दिवंगत अभिनेता कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। बाद में उनका परिवार अफगानिस्तान से मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में आखर बस गया। उनका जीवन काफी गरीबी में गुजरा।

हालात कुछ इस तरह थे कि परिवार की भयंकर गरीबी और गुजर-बसर के लिए कादर खान को बचपन में डोंगरी की एक मस्जिद के पास भीख तक मांगनी पड़ती थी, जिससे पूरे दिन में मुश्किल दो रुपये मिलते थे।

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3 रुपये दिन की दिहाड़ी पर की मजदूरी

कादर खान ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि गरीबी इतनी थी कि हफ्ते में तीन दिन उनकी मां और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। घर के हालात देखकर छोटी उम्र में ही कादर खान ने पढ़ाई छोड़ने और बाकी गरीब बच्चों की तरह एक लोकल मिल में 3 रुपये दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने का फैसला कर लिया था।

कादर खान की मां के इस फैसले ने उन्हें सफलता दिलाई

द बैटर इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, कादर खान ने एक बातचीत में बताया था कि जब कादर खान मिल में मजदूरी के लिए जाने लगे, तब उनकी मां ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और उनसे कहा, ‘अगर तुम आज 3 रुपये की दिहाड़ी पर मजदूर बन गए, तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए 3 रुपये पर ही रुक जाएगी। अगर तुम इस गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। मुसीबतों और भूखे पेट से मैं अकेले लड़ लूंगी, लेकिन तुम पढ़ाई मत छोड़ो।’

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सिनेमा जगत में सालों तक किया राज

इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिल्मों में आने से पहले मुंबई के एक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी बने। उनकी मां चाहती तो उन्हें किसी छोटे-मोटे काम में शामिल कर घर का गुजर बसर कर सकती थीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका यहीं बलिदान कादर खान को सफलता की ओर ले गया।

एक मां के सपनों और कुर्बानियों ने कादर खान को न सिर्फ कामयाबी की राह दिखाई, बल्कि उन्हें हिंदी सिनेमा का ऐसा चमकता सितारा बनाया, जिसने अपनी अदाकारी, दमदार डायलॉग्स और लेखन से करोड़ों दिलों पर राज किया।