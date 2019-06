Kabir Singh Box Office Collection Day 9: 21 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘कबीर सिंह’ दर्शकों को काफी पसंद आई है। इस फिल्म के जरिए शाहिद कपूर ने ऑडियंस के दिलों में खास जगह बना ली है। फिल्म को दर्शक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। यूथ खासतौर पर इस फिल्म की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। ऐसे में इस फिल्मकी कमाई अब 150 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली है। Kabir Singh ने दूसरे शुक्रवार को कमाए 12.21 करोड़ रुपए। ऐसे में पिछले हफ्ते की कमाई को मिला कर अब तक शाहिद की फिल्म 146.63 करोड़ रुपए कमा चुकी है। अब शाहिद की इस फिल्म ने शनिवार को कितनी कमाई की ये जानना काफी इंट्रस्टिंग होगा।

बताते चलें, फिल्म कबीर सिंह ने सिनेमाघरों में अपने पहले दिन में खूब धमाल मचाया था। कबीर सिंह ने ओपनिंग डे पर कमाए थे- 20.21 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म का कलेक्शन रहा- 22.71 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने कमाए थे- 27.91 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म ने जुटाए 17.54 करोड़ रुपए। मंगलवार को फिल्म ने 16.53 करोड़ रुपए की कमाई की। बुधवार को फिल्म ने जुटाए- 15.91 करोड़ रुपए। वहीं गुरुवार को कबीर सिंह की झोली में गिरे 13. 61 करोड़ो रुपए। शुक्रवार को फिल्म ने काम डाले-12.21 करोड़ रुपए।

#KabirSingh continues to weave magic at BO, despite new films cutting into the market share… Biz on [second] Fri is in double digits, which is exceptional… Will cross ₹ 150 cr today [second Sat]… [Week 2] Fri 12.21 cr. Total: ₹ 146.63 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 29, 2019