Kabir Singh Box Office Collection Day 6: 21 जून को रिलीज हुई फिल्म ‘कबीर सिंह’ सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। 5 दिनों के भीतर शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बनाली। वहीं अब फिल्म ‘कबीर सिंह’ को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं कि फिल्म जिस स्पीड से कमाई कर रही है ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब शाहिद की फिल्म 150 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। कबीर सिंह ने ओपनिंग डे पर भी धमाकेदार कमाई की थी।

पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने कमाए 20.21 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए 21.71 करोड़ रुपए। रविवार को ‘कबीर सिंह’ ने 27.91 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। सोमवार को फिल्म की कमाई हुई 17.54 करोड़ रुपए। तो वहीं मंगलवार को कबीर सिंह ने कमाए- 16.53 करोड़ रुपए। ऐसे में फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है- 104.90 करोड़ रुपए।

ट्रेड एनेलिसट तरण आदर्श ने इस फिल्म की कमाई के आंकड़े अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किए। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा- शाहिद की फिल्म ने अकेले धमाल मचा दिया है। फिल्म वीकडेज में भी ट्रेंड कर रही है। आपको बताते चलें कि ये फिल्म पारंपरिक तौर पर शुक्रवार को ही रिलीज हुई थी। ऐसे में फिल्म ने कमाल की कमाई की है।

