Kabir Singh Box Office Collection Day 5: शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘कबीर सिंह’ शाहिद के मेल फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। पांचवें दिन भी इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों के आगे भीड़ जुटी नजर आ रही है। ‘कबीर सिंह’ का क्रेज इस वक्त शाहिद के फैंस के सिर चढ़़ कर बोल रहा है। फिल्म ने अब तक 88 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। बता दें, ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने कमाल कर दिखाया था। पहले दिन फिल्म का कलेक्शन रहा- 20.21 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए22.71 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने कलेक्ट किए 27.91 करोड़ रुपए। तो वहीं सोमवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 17.54 करोड़ रुपए। वीक डेज बिजी होने के बाद भी ‘कबीर सिंह’ की कमाई डबल डिजिट्स में हुई।

ऐसे में फिल्म ने कमा लिए 88.37 करोड़ रुपए। अब मंगलवार को कितना कमाया फिल्म ने इस बारे में जानकारी आनी बाकी है। बता दें, सोशल मीडिया पर ये फिल्म इस वक्त काफी चर्चित है। हर कोई फिल्म ‘कबीर सिंह’ की ही बात कर रहा है। फेमिनिस्ट इस फिल्म के सख्त खिलाफ नजर आ रही हैं।

तो वहीं जिन महिलाओं को ये फिल्म पसंद नहीं आई उनके रिव्यूज के जवाब में कुछ यूट्यूबर रिव्यू वीडियो बनाकर उन्हें जवाब देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर काफी गर्म माहौल चल रहा है। आइए जानते हैं कि दर्शक इस फिल्म को देखने के बाद कैसे रिएक्ट कर रहे हैं।

#KabirSingh is sensational… ₹ 17.5 cr+ on a working day [Mon]? Most biggies don't collect that on a Sun… Eyes ₹ 200 cr… May challenge #Uri [highest grossing #Hindi film of 2019]… Fri 20.21 cr, Sat 22.71 cr, Sun 27.91 cr, Mon 17.54 cr. Total: ₹ 88.37 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 25, 2019