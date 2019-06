Kabir Singh Box Office Collection Day 4: शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म ‘कबीर सिंह’ सिनेमाघरों में पसंद की जा रही है। दर्शक इस फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। फिल्म में शाहिद कियारा आडवाणी की कैमेस्ट्री पसंद की जा रही है। हालांकि काफी लोगों को इस फिल्म से शिकायतें हैं कि फिल्म में एक्ट्रेस को मात्र सिर्फ शो पीस की तरह इस्तेमाल किया गया है। 21 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर पब्लिक के अलग-अलग रिएक्शन्स देखने को मिले।

ऐसे में दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा का भाव देखने को मिला। फिल्म के कुछ सीन इतने चर्चित हुए कि जिनको फिल्म देखने का मन नहीं भी था वह भी फिल्म देखने जा रहे हैं। ऐसे में फिल्म का कलेक्शन अच्छा खासा हो रहा है। शुक्रवार यानी ओपनिंग डे पर फिल्म ने 20.21 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने कमाए 22.71 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म का कलेक्शन रहा-27.91 करोड़ रुपए। ऐसे में फिल्म ‘कबीर सिंह’ का टोटल कलेक्शन हो चुका है- 70.83 करोड़ रुपए। इस फिल्म ने 3 दिन के अंदर 70 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। ऐसे में उम्मीदें जताई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में फिल्म 100 करोड़ के क्लब में भी जगह बना लेगी।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने शाहिद कपूर की फिल्म की तारीफें करते हुए एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने फिल्म की कमाई के आंकड़ें शेयर किए। साथ ही कहा- ‘कबीर सिंह धमाल कर रही है। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म का जलवा कायम है। हर जगह फिल्म की अच्छी खासी चर्चा हो रही है। 3 दिन में ऊंचे स्तर की कमाई की है फिल्म ने। शाहिद कपूर की ‘पद्मावत’ के बाद इस फिल्म ने अच्छी कमाई की है।’ देखें पब्लिक ने इस फिल्म को दिए कैसे रिएक्शन्स:-

#KabirSingh is firing on all cylinders at the BO… Metros, mass belt, Tier-2, Tier-3 cities – #KabirSingh wave grips the nation… Emerges Shahid Kapoor’s highest grosser in 3 days [after #Padmaavat]… Fri 20.21 cr, Sat 22.71 cr, Sun 27.91 cr. Total: ₹ 70.83 cr. India biz.

