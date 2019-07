Kabir Singh Box Office Collection Day 28: शाहिद कपूर स्टारर फिल्म कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। लगातार 4 वीक से फिल्म अव्वल दर्जे की कमाई कर रही है। इसी के साथ ही ‘कबीर सिंह’ ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह साल 2019 की ऐसी दूसरी फिल्म बन गई है जिसने चौथे वीक में आकर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हायस्ट कमाई की है।

बताते चलें, चौथे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म कबीर सिंह ने कमाए- 2.54 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए-3.75 करोड़ रुपए। रविवार को कबीर सिंह की कमाई हुई-4.05 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म ने कलेक्ट किए- 1.65 करोड़स रुपए। मंगलवार को फिल्म का कलेक्शन रहा-1.60 करोड़ रुपए। बुधवार को फिल्म ने कमाए-1.55 करोड़ रुपए। तो वहीं गुरुवार को फिल्म ने कमाए- 1.52 करोड़ रुपए। अब फिल्म कबीर सिंह की टोटल कमाई हो चुकी है- 266.26 करोड़ रुपए।

#KabirSingh records excellent numbers in Week 4… Second-highest *Week 4* of 2019, after #Uri [₹ 29.34 cr]… [Week 4] Fri 2.54 cr, Sat 3.75 cr, Sun 4.05 cr, Mon 1.65 cr, Tue 1.60 cr, Wed 1.55 cr, Thu 1.52 cr. Total: ₹ 266.26 cr. India biz.

