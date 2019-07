Kabir Singh Box Office Collection Day 20: ‘कबीर सिंह’ ने शाहिद कपूर की जिंदगी ही बदल डाली है। जी हां, फिल्म KABIR SINGH दर्शकों को इतनी पसंद आई है कि फिल्म अब 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा जुटाने की तैयारी कर रही है। सिनेमाघरों में शाहिद कपूर की ये फिल्म 20वें दिन भी धमाल मचा रही है। ऐसे में ये फिल्म शाहिद कपूर की सबसे बेहतरीन हिट और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का तमगा हासिल कर चुकी है। इस फिल्म के रिलीज के बाद से ही शाहिद की चांदी ही चांदी हो रही है।

21 जून को रिलीज हुई ‘कबीर सिंह’ ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की है। ऐसे में शाहिद की इस फिल्म ने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। kabir singh सलमान खान की ‘भारत’ और शाहरुख खान की ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ से ज्यादा कमाई (लाइफटाइम) कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि शाहिद अब खान्स को पीछे छोड़ते हुए जल्द ही बॉक्स ऑफिस के किंग बन सकते हैं।

तीसरे मंगलवार को भी फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कमाई। हालांकि फिल्म के सामने क्रिकेट एक बड़ी चुनौती रहा। भारत-न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच के चलते फिल्म के दर्शकों में कमी देखने को मिली।

#KabirSingh remained steady on [third] Tue, despite #INDvNZ cricket match [#CWC19]… Will cross *lifetime biz* of #Uri today [Wed] and emerge highest grossing #Hindi film of 2019… Fri 5.40 cr, Sat 7.51 cr, Sun 9.61 cr, Mon 4.25 cr, Tue 3.20 cr. Total: ₹ 243.17 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 10, 2019