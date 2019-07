Kabir Singh Box Office Collection Day 19: शाहिद कपूर की कबीर सिंह 21 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज के तीसरे वीक में भी रिकॉर्डतोड़ कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। शाहिद ने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह और अजय देवगन जैसे सितारों को पछाड़ दिया है। शाहिद की ‘कबीर सिंह’ ने सलमान की ‘भारत’, शाहरुख की ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, रणवीर की ‘सिंबा’ का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर लिया है।

अब शाहिद को केवल विक्की कौशल की फिल्म उरी के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देनी है। उरी ने बॉक्स ऑफिस पर 245 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। जबकि शाहिद की फिल्म कबीर सिंह का 18 वें दिन तक कुल कलेक्शन 239 करोड़ 97 लाख रुपए हो गया है। ट्रेड पंडितों का अनुमान है कि फिल्म जल्द ही उरी को मात देकर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी।

#KabirSingh is a lottery… Continues to surprise with solid trending on [third] Mon… Will cross *lifetime biz* of #Simmba today [Tue]… Inches closer to #Uri… Fri 5.40 cr, Sat 7.51 cr, Sun 9.61 cr, Mon 4.25 cr. Total: ₹ 239.97 cr. India biz.

