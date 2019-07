Kabir Singh Box Office Collection Day 14: शाहिद कपूर की फिल्म ‘कबीर सिंह’ भारत के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने दूसरे वीक में अच्छी रफ्तार से कमाई की है। वीकेंड के अलावा ‘कबीर सिंह’ ने वीक डेज में भी धमाकेदार परफॉर्मेंस देकर ट्रेड पंडितों को चौंका दिया है। फिल्म ने 13 वें दिन 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली थी। अब शाहिद की फिल्म 250 करोड़ की ओर तेजी से बढ़ रही है। ट्रेड पंडितों का कहना है कि कबीर सिंह को 14 वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई की है। ऐसे में फिल्म का कुल कलेक्शन 215 करोड़ के पार पहुंच गया है।

दूसरे वीक में फिल्म की परफॉर्मेंस को देखकर ट्रेड पंडितों का अनुमान है कि आने वाले तीसरे वीक में भी फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है। माना जा रहा है कि फिल्म को वीकेंड का भरपूर फायदा मिल सकता है। 3 जून (बुधवार) को फिल्म ने 7 करोड़ 53 लाख रुपए का बिजनेस किया था। जिसके बाद पहले और दूसरे वीक की कमाई को मिलाकर आंकड़ा 206.48 करोड़ रुपए हो गया था।

#KabirSingh is 200 Not Out … Hits double century at the BO, but shows no signs of fatigue… [Week 2] Fri 12.21 cr, Sat 17.10 cr, Sun 17.84 cr, Mon 9.07 cr, Tue 8.31 cr, Wed 7.53 cr. Total: ₹ 206.48 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 4, 2019