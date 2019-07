Kabir Singh Box Office Collection Day 13: शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म ‘कबीर सिंह’ बॉक्स ऑफिस पर मजबूती के साथ टिकी हुई है। फिल्म ने रिलीज के दूसरे वीक में 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। अब फैन्स की निगाहें फिल्म के 250 करोड़ के क्लब में शामिल होने पर टिकी हैं। शाहिद कपूर के करियर की सोलो हिट फिल्म ‘कबीर सिंह’ इस साल की तेजी के साथ 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों में से एक है। ट्रेड पंडितों का अनुमान है कि अब ‘कबीर सिंह’ ‘उरी’ के लाइफटाइम कलेक्शन (245 करोड़) को भी पार कर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है।

‘कबीर सिंह’ ने सोमवार (1 जुलाई) को 9 करोड़ 7 लाख रुपए, मंगलवार (2 जुलाई) को फिल्म ने 8 करोड़ 31 लाख रुपए की कमाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार ( 3 जुलाई) को फिल्म 5 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही है। ऐसे में फिल्म का कुल कलेक्शन 200 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिल्म के कलेक्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि फिल्म की आने वाले तीसरे वीक में भी कमाई जारी रह सकती है।

#KabirSingh will cruise past ₹ 200 cr mark today [Day 13]… Will challenge *lifetime biz* of #Uri [in Week 3] and emerge the highest grossing #Hindi film of 2019… [Week 2] Fri 12.21 cr, Sat 17.10 cr, Sun 17.84 cr, Mon 9.07 cr, Tue 8.31 cr. Total: ₹ 198.95 cr. India biz.

