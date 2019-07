Kabir Singh Box Office Collection Day 12: शाहिद कपूर की फिल्म ‘कबीर सिंह’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। ‘कबीर सिंह’ ने 21 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। शाहिद की फिल्म रिलीज के 12 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर डबल सेंचुरी मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। यह शाहिद के करियर की पहली ऐसी सोलो फिल्म होगी जो 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार रही है। ट्रेड पंडितों का अनुमान है कि ‘कबीर सिंह’ ने 2 जून की कमाई को मिलाकर 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। यदि ऐसा होता है तो ‘कबीर सिंह’ ‘उरी’ और ‘भारत’ के बाद इस साल की तीसरी 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली फिल्म होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘कबीर सिंह’ ने 2 जून को 8-9 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की है। हालांकि अभी आधिकारिक कलेक्शन की रिपोर्ट आने में इंतजार है। 1 जून को फिल्म ने 10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 30 जून को फिल्म ने 17 करोड़ 84 लाख रुपए, शनिवार यानि 29 जून को फिल्म ने 17 करोड़ 10 लाख और 28 जून को फिल्म ने 12 करोड़ 21 लाख रुपए की कमाई की। ऐसे में फिल्म का दूसरे वीक में अबतक कुल कलेक्शन 200 करोड़ के पार पहुंच गया है। शाहिद की फिल्म पहले वीक में 134 करोड़ 42 लाख और दूसरे वीक में करीब 57 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करने में सफल रही है।

#KabirSingh remains unstoppable… Will breach ₹ 200 cr mark + cross *lifetime biz* of #Bharat in Week 2 itself… Next target: Surpassing *lifetime biz* of #Uri… [Week 2] Fri 12.21 cr, Sat 17.10 cr, Sun 17.84 cr, Mon 9.07 cr. Total: ₹ 190.64 cr. India biz.

