कालाकांडी का पोस्टर हुआ रिलीज: अगले साल रिलीज होगी सैफ अली की फिल्म, जानें क्या है खास

सैफ अली खान की फिल्म कालाकांडी जिसे कि सितंबर में रिलीज होना था वो अब अगले साल जनवरी में रिलीज की जाएगी। निर्माताओं ने 6 दिसंबर को फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है। यह फिल्म अब 12 जनवरी 2018 को रिलीज होगी। रंगून और शेफ के बाद कालाकांडी सैफ की तीसरी फिल्म है। रंगून एक्टर ने कहा- मैं सच में इसे अपनी बेस्ट फिल्मों में से एक मानता हूं और मैं इसकी रिलीज का इंतजार कर रहा हूं। इससे पहले सर्टिफिकेट के लिए फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था जिसने इसपर 70 से ज्यादा कट्स लगाने का निर्देश दिया था। लेकिन एक्टर और उनकी टीम ने तुरंत फैसला वापस लेते हुए इसे बिना किसी परेशानी के रिलीज करने का फैसला किया।

ट्रेड एनालिस्ट जोगिंदर टुटेजा ने कालाकांडी के पोस्टर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा- यह काफी सुपर कूल लग रहा है। अपने दूसरे ट्विट में उन्होंने कहा- सैफ अली खान की कालाकांडी 12 जनवरी को रिलीज होगी। पोस्टर की बात करें तो इसमें सैफ पीले कलर का फर वाला कोट पहने हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई सारी छोटी-छोटी चोटियां बनाई हुई हैं और उनके एक हाथ में पिस्तौल नजर आ रही है। पोस्टर में मुबंई का बैकग्राउंड नजर रहा है और सामने फिल्म के दूसरे कलाकार दिख रहे हैं। यह फिल्म एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है। जिसपर सेंसर बोर्ड ने 73 कट्स लगाने का आदेश दिया था।

Chef Second Song Release: दिल की गहराइयों को छू लेगा सैफ अली खान स्टारर फिल्म ‘शेफ’ का यह गाना

Now that looks super cool#Kaalakaandi @SaifOnline pic.twitter.com/jjZUWDOaQq

— Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) December 6, 2017