Kaala Movie Leaked Online: रिलीज़ के पहले ही दिन लीक हो गई रजनीकांत की काला? जानिए क्या है पूरा मामला

रजनीकांत और नाना पाटेकर स्टारर फिल्म ‘काला’ 7 जून को तमाम विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज तो हो गई लेकिन रिलीज़ होने के बाद भी फिल्म का विवादों से दामन छूटा नहीं है। खबर आई कि रजनीकांत की इस फिल्म को सिंगापुर से लीक करने की कोशिश की गई। प्रवीन ने फिल्म के सिंगापुर प्रीमियर से फेसबुक लाइव स्ट्रीम कर फिल्म को लीक करने की कोशिश की थी। ये मामला तब प्रकाश में आया जब जेके जयकिशोर नामक एक फैन ने कई एक्टर्स को टैग करते हुए इसकी जानकारी दी। पुलिस ने कुछ समय बाद ही प्रवीन को ऑनलाइन पाइरेसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एक्टर विशाल ने भी इस मामले में अपनी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि फेसबुक लाइव करने वाला शख़्स पकड़ा जा चुका है।

On the job @Dhananjayang sir. He has been arrested. Took it from Cathay Singapore.

पाइरेसी जैसे गंभीर मुद्दे पर पुलिस और लोगों की मुस्तैदी देखकर रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने भी लोगों को धन्य़वाद कहा। उन्होंने लिखा कि पाइरेसी जैसी चीज़ों का खत्म होना बहुत ज़रूरी है।

Thank u so much !!! This needs to end !!!! #KillPiracy #SaveCinema #Kaalafever https://t.co/LLzfQaXflQ

इस खबर के आने के बाद राइटर, प्रो़ड्यूसर धन्जयन ने इसे एक बेहद शॉकिंग घटना बताया। वहीं कई लोगों ने इस अकाउंट को रिपोर्ट करने की मांग की।

तमिल रॉकर्स नाम की वेबसाइट ने काला को लीक कर दिया है। हालांकि बाद में खबर आई कि ये असली नहीं बल्कि नकली प्रिंट था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट्स के मुतााबिक तमिलरॉकर्स ने फिल्म के एचडी और एचक्यू प्रिंट के साथ लॉन्च किया है। इस ट्वीट के मुताबिक फिल्म को सुबह 5.28 बजे लीक किया गया। कई फैंस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को तमिल रॉकर्स के खिलाफ सख़्त एक्शन लेने की मांग करने लगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी तमिलरॉकर्स दक्षिण की कई बड़ी फिल्मों को अपनी वेबसाइट पर लीक कर चुका है।

#KaalatheRageofRajinikanth #Kaala guys If u see any leaked Or like fb movie relay please report as per below kelambu kelambu andhupochi

If you saw any Piracy links or FB video live or.. Twitter videos uploads… About #kaala Movie.

Kindly share links in WhatsApp

9597400256

— Karikaaalan (@KarikaaalanRaj) June 6, 2018