Kaala Movie Box Office Collection Day 5: रजनीकांत की फिल्म ‘काला’ ने तमिल बॉक्स ऑफिस में अच्छी शुरूआत की थी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले तीन दिनों में काला की व्यूअरशिप में और सुधार हो सकता है, फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। 650 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई काला को दर्शकों की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो पहले दिन करीब 60 से 70 प्रतिशत सीटें बुक हुई थीं। वहीं चेन्नई समेत कई रीजन्स के थियेटरों में करीब 85 प्रतिशत सीटें बुक हुई थीं। तमिलनाडु की बात करे तो फिल्म ने 15 करोड़ 4 लाख रुपए की कमाई की थी।

फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से अच्छा रिस्पांस मिला था। दूसरे दिन ‘काला’ ने 10 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई की। जिसे ट्रेड एनालिस्ट्स ने काफी बेहतर कलेक्शन बताया है। हालांकि फिल्म का 50 प्रतिशत बिजनेस कम रहा फिर भी फिल्म को रिव्यू पॉजिटिव ही मिले। शनिवार को रजनीकांत की फिल्म ‘काला’ ने 8 करोड़ 4 लाख रुपए का बिजनेस किया, रविवार को फिल्म 9 करोड़ 3 लाख रुपए का कलेक्शन करने में कामयाब रही। इस हिसाब से फिल्म का अबतक का कुल कलेक्शन 43 करोड़ 6 लाख रुपए हो गया है।

#Kaala breaks into TOP 5 charts in AUSTRALIA… All set to emerge SECOND HIGHEST *opening weekend grosser* of 2018 [Indian films], after #Padmaavat… That’s a HUMONGOUS ACHIEVEMENT, isn’t it?

Thu A$ 105,672

Fri A$ 100,662

Sat A$ 110,526

Total: A$ 316,860 [₹ 1.63 cr]@Rentrak

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 10, 2018