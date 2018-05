Kaala new trailer: सामने आया रजनीकांत की फिल्म का ट्रेलर, इनसे मिलें ये हैं- ‘The King of Dharavi’ काला

सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘काला’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर में एवरग्रीन रजनीकांत की जबरदस्त एंट्री होती है। ट्रेलर में रजनीकांत के हंसी मजाक से लेकर एक्शन तक का भरपूर डोज शामिल है। रजनीकांत काले कपड़ों में काफी हैंडसम लग रहे हैं। ट्रेलर के एक सीन में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी दिखाई देती हैं। हुमा ट्रेलर में काफी सिंपल और सोबर लग रही हैं।

रजनी की फिल्म में जबरदस्त हीरो के सामने गजब का विलेन भी खड़ा है। जी हां, फिल्म में निगेटिव रोल में नाना पाटेकर हैं। रजनीकांत ट्रेलर में काला नाम के ऐसे शख्स की भूमिका अदा कर रहे हैं जो एक बस्ती का राजा है। जिसे लोग बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। काला बस्ती के लिए अच्छे से अच्छा सोचता है। वहीं नाना पाटेकर धारावी की जमीन चाहता है। इस बीच नाना पाटेकर और रजनीकांत की भिडंत दिखाई जाती है। इस बीच कहानी में कई तरह के ट्विस्ट हैं जो देखने को मिलेंगे। रजनीकांत की फिल्म है तो फिल्म में एक्शन भी भरपूर है।

रजनीकांत जब बी बड़े पर्दे पर अपनी कोई भी फिल्म लाते हैं, हर बार अपने लुक्स के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार भी रजनीकांत नए लुक में दर्शकों के सामने आए हैं। लंबे समय के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर सुपरस्टार रजनीकांत का जलवा सामने आने वाला है। इसे लेकर रजनीकांत के फैन्फ काफी एक्साइटेड हैं। रजनीकांत के चाहने वाले इस फिल्म के ट्रेलर का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिलहाल फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, पिक्चर तो अभी बाकी है।

रजनीकांत की फिल्म का ट्रेलर एक्टर धनुष ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया है।

ITS FINALLY TIME, #THEKINGARRIVES in style!

Presenting to you, our Superstar Rajinikanth’s, much anticipated #KAALATrailer. #KingKariKAALAnTrailer#Kaala #காலா #కాలా #कालाकरिकालन

JUNE 7 TH WORLDWIDE RELEASE https://t.co/wqoBfUQznG

— Dhanush (@dhanushkraja) May 28, 2018