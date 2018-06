Kaala Box Office Collection Day 4: इस बात से ज्यादातर लोग हैरान है कि रजनीकांत की फिल्म ‘काला’ ने उम्मीद के अनुसार ग्रैंड ओपनिंग नहीं की। रिपोर्ट्स के अनुसार, वीकेंड में भी सिनेमाघरों की ज्यादातर सीटों की बुकिंग नहीं हुई। जो कि रजनीकांत की फिल्म के लिए आश्चर्यजनक कर देने वाला है। फिल्म ने दूसरे दिन चेन्नई में 3 करोड़ का बिजनेस किया। इसके अलावा यूएस के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 मिलियन यूएसडी(6 करोड़ 83 लाख रुपए) की कमाई की। अब ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार ‘काला’ ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है।

ताजा आंकड़ो के अनुसार, अब ‘काला’ ने चेन्नई में 4 करोड़ 9 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इसके अलावा काला ओवरसीज मार्केट भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रजनीकांत स्टारर फिल्म काला पद्मावत के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसके अलावा फिल्म ने सैटेलाइड और म्यूजिक राइट्स के पहले ही अच्छी कमाई कर ली है और 230 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।

#BREAKING: In 3 Days, #Kaala has crossed ₹ 100 Cr Gross at the WW Box Office.. pic.twitter.com/N9NS1no2Mg

— Ramesh Bala (@rameshlaus) June 10, 2018